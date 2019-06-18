واشنطن ترسل سرب مقاتلات «إف15-إيه» إلى الخليج

تواصل – وكالات:

أكدت قناة “الحرة” نقلاً عن وزارة الدفاع الأمريكية “البنتاجون”، أن سرباً من مقاتلات “إف15 – إيه” الأمريكية يتجه من قاعدة “سايمور” الجوية في ولاية نورث كارولاينا إلى الخليج.

وكانت هيئة القوات المشتركة الأمريكية قد حذرت إيران من سوء تقدير قدرات القوات الأمريكية.

وأعلن “البنتاجون” أمس إرسال 1000 جندي أمريكي إضافي إلى الشرق الأوسط في غمرة التوتر مع إيران.

وذكر مصدر في “البنتاجون” لقناة الحرة أن القيادة الوسطى الأمريكية أوصت البيت الأبيض بإرسال 5 آلاف جندي، إلا أنه جرت الموافقة على ألف فقط.