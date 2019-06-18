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الانتهاء من تطوير 70 ألف متر مربع من الأراضي البيضاء بالدمام

الانتهاء من تطوير 70 ألف متر مربع من الأراضي البيضاء بالدمام
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تواصل – الدمام:

كشف برنامج رسوم الأراضي البيضاء، أمس الاثنين، عن الانتهاء من تطوير أرضين بمساحة 70 ألف متر مربع وفّرتا أكثر من 140 قطعة أرض سكنية بمدينة الدمام، كانتا خاضعتين للرسوم من قبل مالكيهما، وذلك بعد اعتماد تخطيطهما بشكل كامل من قبل وزارة الشؤون البلدية والقروية.

وتنص اللائحة التنفيذية لرسوم الأراضي على أن جزءا من الإيرادات يتم صرفها لتطوير البنية التحتية في مشاريع الوزارة السكنية، وهو ما تحقق بالفعل من خلال تخصيص جزء من هذه المبالغ للتطوير وإيصال الخدمات العامة من مياه وكهرباء إلى عدد من المشاريع في مختلف مناطق المملكة.

ويواصل البرنامج، التابع لوزارة الإسكان، فرض الرسوم على الأراضي المستهدفة حتى يتم تحريرها بشكل كامل، حيث لا توجد أي استثناءات على تطبيق الرسوم على الأراضي الواقعة داخل النطاق المستهدف في جميع المدن التي فُرضت فيها الرسوم التي لا تُطبّق سوى عند الاعتماد النهائي للمخطط أو بنائها خلال سنة من تاريخ صدور “أمر السداد”.

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