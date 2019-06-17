«بلدي الرياض» يلتقي أمين المنطقة لمتابعة القضايا الخدمية وتطوير الأداء

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يعقد المجلس البلدي لأمانة منطقة الرياض غداً الثلاثاء الموافق 15/10/1440هـ، جلسته الثامنة والخمسين المخصصة للقاء الخامس مع معالي المهندس طارق الفارس أمين منطقة الرياض، وذلك في مقر المجلس بالملز.

ويستعرض اللقاء قضايا الشأن البلدي ومتابعة مستجدات الموضوعات المطروحة في اللقاء السابق والتي تناولت 15 قضية التي وردت للمجلس كشكاوى أو خلال رصد أعضاء المجلس في أثناء الزيارات الميدانية. إضافة إلى نتائج الجولات الميدانية التي قام بها المجلس في عدد من البلديات الفرعية للوقوف على واقع الخدمات فيها، كما يناقش اللقاء حالة المشاريع القائمة ومستوى التقدم في إنجازها، مع عرض المقترحات التطويرية ومراجعة لمبادرات المجلس التي تقدم بها ومنها تنشيط المسؤولية الاجتماعية للشركات ورجال الأعمال في إنشاء الحدائق والمتنفسات العامة .

يذكر أن اللقاءات الدورية بين المجلس البلدي وأمين منطقة الرياض مجدولة بصفة دورية، وأوضح رئيس المجلس البلدي الأستاذ خالد بن عبد الرحمن العريدي أن اللقاء الدوري يناقش جميع الموضوعات التي تهم العاصمة إضافة إلى متابعة الجولات الميدانية بمشاركة المواطنين وتوصياتها، وكذلك مناقشة وضع المشاريع وجدولة الأولويات بالتنسيق مع الأمانة ولاسيما في الأحياء الجديدة، كما أشار رئيس المجلس إلى العلاقة المتطورة مع الأمانة وتطلعه إلى تعاون كامل مع البلديات الفرعية ومختلف إدارات الأمانة لتحقيق أفضل مستوى من الخدمات، ومعالجة شكاوى المواطنين، ويأتي هذا اللقاء تأكيدًا للعلاقة التكاملية بما يصب دائماً في صالح المواطن.