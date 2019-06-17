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إصابة رجل أمن بـ7 طعنات غادرة أثناء مداهمة وكر لمهربي الحشيش بجازان

إصابة رجل أمن بـ7 طعنات غادرة أثناء مداهمة وكر لمهربي الحشيش بجازان
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تواصل – فريق التحرير:

تعرض رجل أمن لـ7 طعنات غادرة من قبل أحد المهربين، خلال مداهمة إدارة المخدرات بمنطقة جازان مساء أول أمس السبت، لوكر لمهربي الحشيش أحد المواقع بمحافظة صبيا.

ونجحت الفرق الأمنية في القبض على المهربين الأفارقة ومصادرة كميات كبيرة من مادة الحشيش المخدر، بعد تطويق الموقع من جميع الجهات حتى لا يتمكن أي أحد منهم الفرار.

وخلال المداهمة باغت أحد المهربين رجل أمن من منسوبي إدارة المخدرات وسدد له حوالي سبع طعنات في أجزاء متفرقة من جسده أغلبها استقرت في صدره، فيما أطلقت الفرقة الأمنية الرصاص على المهرب ونقل رجل الأمن إلى المستشفى لتلقي العلاج.

 

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