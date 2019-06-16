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بالفيديو والصور.. أول ظهور للرئيس السوداني السابق «البشير» منذ الإطاحة به

بالفيديو والصور.. أول ظهور للرئيس السوداني السابق «البشير» منذ الإطاحة به
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تواصل – وكالات:

كشفت وكالة رويترز، أنه جرى اليوم الأحد، اقتياد الرئيس السوداني السابق عمر البشير إلى نيابة مكافحة الفساد في أول ظهور له منذ الإطاحة به
وذكر شاهد عيان أن البشير الذي كان يرتدي الملابس السودانية التقليدية (الجلباب الأبيض والعمامة) اقتيد في سيارة إلى مكتب النيابة في العاصمة الخرطوم.

وكانت النيابة العامة وجهت، الخميس الماضي، للرئيس السابق اتهامات الفساد، فيما يتعلق بالتعامل بالنقد الأجنبي وغسل الأموال.

وأطيح بالبشير واعتقل في يوم 11 أبريل بعد أشهر من الاحتجاجات الحاشدة على حكمه الذي استمر 30 عاما.

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