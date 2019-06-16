بالفيديو والصور.. أول ظهور للرئيس السوداني السابق «البشير» منذ الإطاحة به

تواصل – وكالات:

كشفت وكالة رويترز، أنه جرى اليوم الأحد، اقتياد الرئيس السوداني السابق عمر البشير إلى نيابة مكافحة الفساد في أول ظهور له منذ الإطاحة به

وذكر شاهد عيان أن البشير الذي كان يرتدي الملابس السودانية التقليدية (الجلباب الأبيض والعمامة) اقتيد في سيارة إلى مكتب النيابة في العاصمة الخرطوم.