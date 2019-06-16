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خادم الحرمين يتسلم أوراق اعتماد عدد من سفراء الدول الصديقة

خادم الحرمين يتسلم أوراق اعتماد عدد من سفراء الدول الصديقة
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تواصل – واس:

تسلّم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ في مكتبه بقصر السلام في جدة اليوم الأحد، أوراق اعتماد عدد من سفراء الدول الصديقة، سفراء معتمدين لدولهم لدى المملكة.

فقد تسلم ـ أيده الله ـ أوراق اعتماد كل من: سفير جمهورية كازاخستان بيرك آيرن، وسفير جمهورية الصين الشعبية تشن وي تشينغ، وسفير جمهورية الهند الدكتور أوصاف سعيد، وسفير الولايات المتحدة الأمريكية جون أبي زيد.

ورحب خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، بالسفراء في المملكة العربية السعودية، وحملهم ـ أيده الله ـ نقل تحياته لأصحاب الفخامة قادة دولهم، متمنياً لهم التوفيق في مهامهم لتعزيز وتنمية العلاقات بين المملكة ودولهم.

بدورهم، نقل السفراء تحيات قادة دولهم لخادم الحرمين الشريفين، مؤكدين حرصهم على تعزيز العلاقات بين بلدانهم والمملكة، والرقي بها في مختلف المجالات، وقد أجريت للسفراء المراسم المعتادة في مثل هذه المناسبة.

حضر مراسم تسليم أوراق اعتماد السفراء، معالي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور مساعد بن محمد العيبان، ومعالي وزير الخارجية الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف، ومعالي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء رئيس الديوان الملكي الأستاذ خالد بن عبدالرحمن العيسى، ومعالي رئيس المراسم الملكية الأستاذ خالد بن صالح العباد، ومعالي رئيس الحرس الملكي الفريق أول ركن سهيل بن صقر المطيري، ووكيل وزارة الخارجية لشؤون المراسم عزام بن عبدالكريم القين.

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