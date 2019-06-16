مفاجأة سارة للمواطنين.. 40 ألف فرصة عمل متمیزة في «الصناعات العسكرية» قريبًا

تواصل – الرياض:

تخطت العقود التي وقعتھا الشركة السعودیة للصناعات العسكریة “SAMI”، الخطط الطموحة بتوطین 50% من الإنفاق العسكري للمملكة بحلول 2030.

إذ أبرمت الشركة عددا من الاتفاقیات ومذكرات التفاھم في 2019 ،فضلاً عن 18 اتفاقیة إستراتیجیة خلال شھر دیسمبر 2018 مع شركات عالمیة وإقلیمیة ومحلیة كبرى في مجالات التقنیة، والدفاع، والأمن، والبحث والتطویر، اشتملت على زیادة المحتوى المحلي وتوفیر فرص عمل متمیزة للسعودیین، بنسب 55% و60% ووصلت بعضھا إلى توطین الصناعات العسكریة بنسب تصل إلى 70% مما یسھم في خلق نحو 40 ألف فرصة عمل لأبناء المملكة، حسب “الوطن”.

يأتي ذلك في الوقت الذي حلت السعودیة الأولى عربیا والرابعة عالمیا بأكثر من 11 ألف مدرعة، ضمن أقوى 5 جیوش في العالم بمركبات القتال المدرعة، وفاق عدد مدرعاتھا جیوش 10 دول أوروبیة مجتمعة.