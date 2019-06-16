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«ولي العهد»: مقتل خاشقجي «جريمة مؤلمة».. وهدفنا العدالة الكاملة

«ولي العهد»: مقتل خاشقجي «جريمة مؤلمة».. وهدفنا العدالة الكاملة
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تواصل – فريق التحرير:

وصف الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، قضية مقتل الصحفي المواطن جمال خاشقجي، بأنها “جريمة مؤلمة جدا”.

وشدد خلال حواره لصحيفة “الشرق الأوسط” على أن المملكة تسعى لتحقيق العدالة والمحاسبة بشكل كامل في القضية، من دون التفات إلى ما يصدر من البعض لأسبابهم الداخلية التي لا تخفى على أحد.

وأضاف قائلا: “جمال خاشقجي هو مواطن سعودي، ولا شك أن ما تعرض له أمر مؤلم ومؤسف، ولقد اتخذنا في المملكة الإجراءات كافة لمحاسبة المسؤولين عن هذه الجريمة، وتمت إحالة المتهمين إلى القضاء، والقضاء في المملكة سلطة مستقلة ليس لأحد التدخل فيها، ونحن نواجه أي حدث بحزم ومن دون تردد، وباتخاذ الخطوات الكفيلة بتحقيق العدالة وإصلاح مكامن الخلل ومنع تكرار الأخطاء من دون أن نلتفت لأي مزاعم واتهامات من هنا أو هناك”.

ودعا ولي العهد أي طرف يسعى لاستغلال القضية سياسياً، إلى أن يتوقف عن ذلك ويقدم ما لديه من أدلة للمحكمة في المملكة بما يسهم في تحقيق العدالة.

وتعهد الأمير محمد بن سلمان بالمضي من دون تردد في التصدي بشكل حازم لكل أشكال التطرف والطائفية والسياسات الداعمة لهما، مشدداً على أن السعودية لن تضيع الوقت في معالجات جزئية للتطرف، فالتاريخ يثبت عدم جدوى ذلك.

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