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تفاصيل صادمة في قضية مقتل امرأة على يد طليق شقيقتها بجازان

تفاصيل صادمة في قضية مقتل امرأة على يد طليق شقيقتها بجازان
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تواصل – جازان:

كشفت مواطنة في منطقة جازان، تفاصيل صادمة، في واقعة مقتل شقيقتها الكبري بـ 10 طعنات على يد طليقها ظنا منه أنها زوجته السابقة، بعد أن اتفق معها على اللقاء لتسليمها ابنها؛ لتنتهي حياة شقيقتها بدلًا منها.

وقالت شقيقة الضحية، إنها عاشت معه حياة غير آدمية؛ حيث كان لا يحترمها ويبصق في وجهها أمام أهله ويشتم أهلها ويستهزيء بهم، ويهددها بالطلاق طوال الوقت، وطلقها بالفعل مرتين وأعادها؛ وبعدها دخل السجن بعد تراكم الديون عليه.

وأضافت أنها عقدت جلسات صلح وتقرر أن يبقى ابنها معها في إجازات نهاية الأسبوع والعطل المدرسية، ولكنه لم ينفذ ذلك.

وتابعت “بفعل تواصل أحد أطراف الصلح مع الزوج لإقناعه بمنح الأم حق زيارة ابنها، ادعى الزوج الموافقة على أن يأخذه لها”.

وأشارت إلى أن طليقها تواصل مع الشقيقة الكبرى وحدد مكان اللقاء بالقرب من جيران منزلهم السابق الأحد الماضي؛ مشيرة إلى أن شقيقتها ذهبت لأخذ الطفل برفقة ابنة الجيران، وحين اقتربت أختها منه ظن أنها طليقته، وذهب لفتح الباب الثاني وتظاهر بأنه يخرج ابنه بعد أن قال إنه نائم، ولكنه عاد مسرعا للباب الأول واستخرج سكينا وبادر شقيقتها بـ10 طعنات لتفارق الحياة على إثرها.

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