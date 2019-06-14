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شرطة مكة تضبط سيارة مسروقة بداخلها طفل عمره 3 سنوات

شرطة مكة تضبط سيارة مسروقة بداخلها طفل عمره 3 سنوات
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تواصل – فريق التحرير:

تمكنت شرطة العاصمة المقدسة، من ضبط سيارة مسروقة، ووجد بداخلها طفل في الثالثة من عمره، حيث تم إعادة الطفل إلى ذويه بصحة جيدة.

وأوضح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة، الرائد محمد بن عبدالوهاب الغامدي، بأنه تم بتوفيق الله ضبط سيارة بعد سرقتها وبداخلها طفل في الثالثة من عمره والقبض على الجاني وإعادة الطفل إلى ذويه بحالة صحية جيدة.

وباشرت شرطة محافظة الطائف بلاغاً عند الساعة ١١:٥٠ من صباح اليوم الجمعة الموافق 11 / 10 / 1440 هـ عن تعرض سيارته من نوع فورد للسرقة من شارع الفيصلية بمحافظة الطائف وبداخلها طفل عمره ٣ سنوات.

وأضاف الغامدي أنه تم على الفور الشروع في التحري والبحث عنها؛ ما أسفر عن رصدها وضبطها بحي الحوية مقابل محطة السواط وبداخلها الطفل بصحة جيدة وهروب الجاني الذي تم بتكثيف البحث عنه القبض عليه، وتبين أنه مواطن بالعقد الثاني من عمره، تم إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه.

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