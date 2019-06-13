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لحظة نجاة مواطنة وابنها من الهجوم الحوثي الإرهابي على مطار أبها (فيديو)
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تواصل – فريق التحرير:

وثق مقطع فيديو متداول لحظة نجاة مواطنة من الهجوم الإرهابي لميليشيا الحوثي على مطار أبها الدولي أمس الأربعاء.

وعلق المواطن بندر عطيف على المقطع قائلاً: “الحمد لله على لطفه، وكرمه، تسجيلات المراقبة تظهر نجاة الغالية والدتي وأخي من الصاروخ الذي استهدف مطار أبها”.

يُذكر أن المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، العقيد تركي المالكي، قد أعلن بالأمس، أن هجوماً إرهابياً حوثياً استهدف مطار أبها الدولي جنوبي السعودية؛ مما أسفر عن إصابة 26 شخصاً، جميعهم مدنيون.

وأضاف المالكي أنه عند الساعة (02:21) من صباح أمس سقط مقذوف مُعادٍ (حوثي) بصالة القدوم بمطار أبها الدولي، الذي يمرّ من خلاله يومياً آلاف المسافرين المدنيين من مواطنين ومقيمين من جنسيات مختلفة”.

وأوضح متحدث التحالف، أن سقوط المقذوف “أدّى إلى إصابة (26) شخصاً مدنياً على الأقل من المسافرين ومن جنسيات مختلفة، من بينهم (3) نساء (يمنية، هندية، سعودية) و(2) طفلان سعوديان، وتمّ نقل (8) حالات منها إلى المستشفى لتلقي العلاج جراء إصابات متوسطة، وعلاج (18) حالة منها بالموقع إصاباتهم طفيفة، ووجود بعض الأضرار المادية بصالة المطار”.

 

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