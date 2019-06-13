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بعد إعلان النتائج.. تعطل رابط موقع الوظائف التعليمية
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تواصل – فريق التحرير:

فوجئ المتقدمون للوظائف التعليمية بتعطل الرابط الذي نشرته وزارة التعليم للاطلاع على أسماء المرشحين والمرشحات للوظائف التعليمية.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم وزارة التعليم مبارك العصيمي أن وزارة التعليم وبالتنسيق مع وزارة الخدمة المدنية دعت (١٠٣٢٦) متقدماً على الوظائف المشمولة بلائحة الوظائف التعليمية المعلنة بتاريخ١٤٤٠/٩/١٧هـ ويمثلون من تم ترشيحهم مبدئياً لمطابقة بياناتهم لدى فروع ومكاتب وزارة الخدمة المدنية.

وبين المتحدث الرسمي أن المطابقة ستكون اعتباراً من يوم الأحد الموافق١٤٤٠/١٠/١٣هـ وحتى يوم الأربعاء الموافق ١٤٤٠/١٠/١٦هـ خلال أوقات العمل الرسمي.

 

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