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بعد تبادل إطلاق نار.. الإطاحة بمخالفين يتحصنون بـ«جبال الداير»

بعد تبادل إطلاق نار.. الإطاحة بمخالفين يتحصنون بـ«جبال الداير»
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تواصل – جازان:

تمكن أفراد الدوريات التابعة لمحافظة الداير بالتعاون مع شرطة الداير والأفواج الأمنية من القبض على عدد من المتسللين المسلحين الذين ينفذون عدة جرائم، كقطع الطرق وسلب عابري السبيل وترويع الآمنين، وذلك في عملية أمنية شهدت إطلاق نار، متخذين من جبال الداير الوعرة ملاذاً لهم.

وتم السيطرة على المتسللين بعد تبادل إطلاق النار ما اقتضى الرد بالمثل وفرض السيطرة على الموقف والقبض على عدد منهم.

ورغم تحصن المتسللين في جبال وعرة يصعب الوصول إليها إلا بالدوريات الراجلة، إلا أن ذلك لم يمنع رجال الدوريات بمحافظة الداير من رصدهم ومتابعة نشاطهم؛ ومن ثم إعداد الخطط اللازمة ومحاصرتهم والقبض عليهم؛ كونهم يتخذون من الجبال المحيطة بالسكان موقعاً لهم، ظناً منهم أنهم سيكونون في مأمن عن قبضة رجال الأمن.

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