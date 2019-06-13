الكويت: لم نعلن حالة الاستعداد القصوى.. وجاهزون لأي طارئ

تواصل – وكالات:

نفى الناطق الرسمي باسم الحكومة الكويتية، اليوم الخميس، اتخاذ أي إجراءات غير اعتيادية، مؤكداً أن الدولة لم تعلن “حالة الاستعداد القصوى” كما تداولت بعض وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي.

وقال رئيس مركز التواصل الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة طارق المزرم إنه لا صحة للأخبار المتداولة في وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي بشأن إعلان حالة الاستعداد القصوى في دولة الكويت، مبيناً أنه “لم يتم الإعلان عن إجراءات قصوى”.

وأكدت شركة ناقلات النفط الكويتية في وقت سابق اليوم أن “ناقلات النفط الكويتية تسير بشكل طبيعي، ومستعدون لأي طارئ”.

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