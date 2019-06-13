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وظائف شاغرة في ديوان المظالم.. رابط التوظيف والشروط

وظائف شاغرة في ديوان المظالم.. رابط التوظيف والشروط
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت الإدارة العامة للموارد البشرية بديوان المظالم، توفر عدد من الوظائف الشاغرة للرجال، بمقر الديوان ومحاكمه في مقرات (الرياض- جدة- المدينة المنورة- الدمام- سكاكا- أبها- مكة المكرمة- الأحساء- نجران- حائل) على المرتبتين السادسة والرابعة، وترغب في شَغلها بالتعيين عن طريق المسابقة الوظيفية.

ونوّهت بضرورة أن يتوفر في المتقدم شروط التعيين المحددة في اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية، وهي: أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، ومكملًا ثمانية عشر عامًا من العمر، وأن يكون لائقًا صحيًّا للخدمة، وحسن السيرة والأخلاق، وأن يكون المتقدم حاصلًا على المؤهلات المطلوبة للوظيفة بناءً على تصنيف الوظائف في وزارة الخدمة المدنية، وألا يكون محكومًا عليه بحد شرعي أو بالقصاص أو بعقوبة السجن لمدة تزيد على سنة أو بالإدانة والعقوبة في أي من جرائم الرشوة والتزوير، والاختلاس، وتهريب المخدرات أو المسكرات أو ترويجها أو المتاجرة فيها، أو كان محكومًا عليه ومضت سنة على الأقل على انتهاء تنفيذ العقوبة أو الإعفاء منها، وأن يكون غير مفصول من الخدمة في الدولة لأسباب تأديبية، أو مفصولًا ومضت سنة على الأقل من تاريخ الفصل؛ فضلًا عن ألا تكون لديه خدمة سابقة انتهت وفق المادة (226) من اللائحة؛ ما لم تكن قد مضت سنة من تاريخ إنهاء الخدمة.

كما يُشترط للمتقدم على وظائف المرتبة الرابعة، أن يجتاز اختبار (قياس القدرات العامة)، وأما المتقدم على وظائف المرتبة السادسة؛ فيشترط أن يجتاز اختبار (قياس القدرة المعرفية)، اللذيْن يقدمهما المركز الوطني للقياس (قياس)؛ على أن يكون المتقدم قد أجرى الاختبار قبل تاريخ 3/ 11/ 1440هـ، وسيتم بعد ذلك إجراء المقابلات الشخصية للمجتازين.

فيما أكدت الإدارة العامة للموارد البشرية بديوان المظالم، أن التقديم على الوظائف سيكون عن طريق رابط التوظيف على البوابة الإلكترونية لديوان المظالم، خلال الفترة 15- 17/ 10/ 1440هـ.

رابط التوظيف على البوابة الإلكترونية لديوان المظالم من هنا

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