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مؤسسة النقد تتيح للبنوك تمديد ساعات عمل فروعها بأماكن تجمُّع الحجاج

مؤسسة النقد تتيح للبنوك تمديد ساعات عمل فروعها بأماكن تجمُّع الحجاج
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تواصل – فريق التحرير:

وجهت مؤسسة النقد العربي السعودي “ساما”، البنوك بإتاحة تمديد ساعات عمل فروع البنوك والمصارف العاملة في المملكة الواقعة في أماكن تجمُّع الحجاج بالقرب من الحرمين الشريفين خلال موسم الحج لهذا العام 1440هـ وذلك اعتباراً من 18 / 11 / 1440هـ حتى 14 / 12 / 1440هـ.

وأوضحت المؤسسة في تعميم موجه إلى جميع البنوك والمصارف، أن القرار جاء استناداً إلى المادة (السادسة عشرة) من نظام مراقبة البنوك وإلحاقاً لتعميم المؤسسة الصادر بتاريخ 9 / 10 / 1427هـ في شأن تحديد مواعيد عمل فروع البنوك بالنسبة للجمهور، كما يأتي القرار في إطار سعي المؤسسة بالتعاون مع القطاع المصرفي لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 فيما يخص التوسع بخدمات الحج والعمرة.

وحددت “ساما” ستة ضوابط تحكم تمديد ساعات عمل فروع البنوك والمصارف، هي أن يكون الفرع في أماكن تجمع الحجاج بالقرب من الحرمين الشريفين، وألا تزيد ساعات العمل الإضافية عن أربع ساعات عمل ممتدة من ساعات العمل الرسمي، كذلك توافر عدد كافٍ من موظفي البنك خلال ساعات العمل الإضافية، على أن يتم الإعلان عن أوقات عمل الفرع عبر وسائل الإعلان المناسبة، مع التأكيد بألا يترتب على إضافة ساعات العمل الإخلال بأحكام نظام العمل ولائحته التنفيذية، وأن يتم تزويد المؤسسة بقائمة الفروع التي سيجري تمديد ساعات عملها.

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