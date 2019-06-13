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«واتساب» يُهدد بإجراءات قانونية ضد المستخدمين في هذه الحالة

«واتساب» يُهدد بإجراءات قانونية ضد المستخدمين في هذه الحالة
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تواصل – وكالات:

أعلنت شركة واتساب أنها سوف تبدأ في اتخاذ إجراءات قانونية ضد كل من يستخدم منصتها لنشر الرسائل المزعجة “سبام”، وذلك بعد ظهور مجموعة من منتجات شركات الإعلان التي تعمل على تجاوز قيود الاستخدام.

وفي تحديث على قسم “الأسئلة والأجوبة المتداولة” FAQ الخاص بتطبيق التراسل الفوري، أكدت واتساب أنها سوف تبدأ حملتها اعتبارًا من 7 ديسمبر القادم، وقالت: “ستتخذ واتساب إجراءات قانونية ضد كل من يشارك أو يساعد الآخرين في سوء الاستخدام الذي ينتهك شروط الخدمة الخاصة بنا”.

وتشمل الانتهاكات التي قصدتها واتساب: “الرسائل الآلية، أو الرسائل الجماعية، أو الاستخدام غير الشخصي”، مما يترك مجالًا لتطبيق واتساب لترخيص أدوات معينة للشركات التي تستخدم منصتها للتواصل مع العملاء.

وتقدم الشركة حاليًا تطبيقًا مجانيًا للشركات يُسمى Whatsapp Business، ويُتيح للشركات الصغيرة أتمتة الرسائل وفرزها والرد عليها.

ومع ذلك، فقد مكنت واجهة تطوير البرمجيات API الخاصة بتطبيق Whatsapp Business الشركات المتوسطة والكبيرة من التواصل مع العملاء والموظفين عن طريق التطبيق، إذ تستخدم شركة خدمات النقل الشهيرة أوبر التطبيق لربط السائقين مع موظفي الدعم، في حين يستخدم موقع Booking.com التطبيق لمشاركة تأكيدات الحجز والتحديثات الأخرى مع العملاء.

ويأتي إعلان واتساب –المملوكة لشركة فيسبوك– في حين تهدف إلى زيادة حجم منصة التراسل لتشمل خدمات أخرى، مثل الدفع، إذ يعمل فريق خاص على مزايا جديدة للدفع في العاصمة البريطانية لندن.

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