«الشؤون الإسلامية» تعلن عن وظائف شاغرة في 3 مجالات

تواصل – فريق التحرير:

أعلنت وزارة الشؤون الإسلامية، أمس الأربعاء، عن توفر وظائف في مجال (الدعوة، مراقبي المساجد، حراس الأمن)، للمواطنين من الجنسين.

وأشارت الوزارة، أن الشروط المطلوب لوظائف مجال ” الدعوة ” ، تتضمن: الحصول على شهادة البكالوريوس في العلوم الشرعية بما لا يقل عن درجة (جيد جدا)، أن تكون الشهادة الجامعية من إحدى الجامعات السعودية المعترف بها من قبل وزارة التعليم، حفظ ستة أجزاء من القرآن الكريم، اجتياز الاختبار والمقابلة الشخصية، والتفرغ التام للعمل، اجتياز الكشف الطبي، حسن السيرة والسلوك، ولم يسبق أن حكم على المتقدم/ة بجريمة مخلة بالدين والشرف والأمانة، أو تم الفصل من العمل الحكومي بقرار نظامي، يفضل من لديه شهادات عليا.

وأوضحت الشؤون الإسلامية أن شروط المتقدمين لهذا المجال هي: ألا يقل العمر عن 18 سنة، الحصول على الشهادة الثانوية، اجتياز الاختبار والمقابلة الشخصية، التفرغ التام للعمل، و حسن السيرة والسلوك ، ولم يسبق أن محكم على المتقدم/ة بجريمة مخلة بالدين، والشرف والأمانة، أو تم الفصل من العمل الحكومي بقرار نظامي، اجتياز الكشف الطبي، يفضل من لديه خبرات سابقة.

وللتقديم على هذه الوظائف يرجى إرسال السيرة الذاتية مع تحديد المدينة التي يراد العمل بها على البريد الإلكتروني (D.job@moia.gov.sa)، علمًا بأن آخر موعد للتقديم هو 24 شوال الجاري.