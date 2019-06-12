الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»
أقرا الخبر
نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

ترشيحاتنا

قيادة التحالف تعرض صوراً للهجوم الإرهابي على مطار أبها

قيادة التحالف تعرض صوراً للهجوم الإرهابي على مطار أبها

هكذا يضبط المرور السري قائدي المركبات المتهورين على الطرق (فيديو)

هكذا يضبط المرور السري قائدي المركبات المتهورين على الطرق (فيديو)

تحرُّك عاجل من «الشؤون الإسلامية» بعد مقطع امتهان المصاحف بـ«مكب النفايات»

تحرُّك عاجل من «الشؤون الإسلامية» بعد مقطع امتهان المصاحف بـ«مكب النفايات»

شاهد.. أول فيديو من داخل مطار أبها بعد الهجوم الإرهابي

شاهد.. أول فيديو من داخل مطار أبها بعد الهجوم الإرهابي

كبار العلماء: استهداف مطار أبها يؤكد الطبيعة الإجرامية لجماعة الحوثي الإرهابية

كبار العلماء: استهداف مطار أبها يؤكد الطبيعة الإجرامية لجماعة الحوثي الإرهابية
0

تواصل – واس:

أعربت الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء عن إدانتها واستنكارها الشديدين للعمل الإجرامي الحوثي بإطلاق مقذوف سقط في صالة القدوم بمطار أبها الدولي واستهدف مدنيين من جنسيات مختلفة.
وقالت: إن إطلاق هذه المقذوفات باتجاه المنشآت المدنية يؤكد الطبيعة الإجرامية لجماعة الحوثي الإرهابية المدعومة من نظام إيران، وتهديدها الأمن الإقليمي والسلم الدولي، مؤكدة في هذا الصدد أن جماعة الحوثي الإرهابية لا تختلف عن داعش والقاعدة الإرهابيتين في استهداف المدنيين وقتل الأبرياء وتجنيد الأطفال والاحتماء بالتجمعات السكنية.
ودعت الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء، العالم الإسلامي، ولا سيما مؤسساته الإفتائية والعلماء إلى إدانة هذا العمل العدواني العشوائي من قبل جماعة الحوثي المدعومة من إيران التي تزود هذه الجماعة الإرهابية بقدرات نوعية، مؤكدة في هذا السياق ثقتها التامة – بفضل الله تعالى وحوله وقوته – في قدرات الدفاع الجوي وقطاعاتنا العسكرية والأمنية كافة، التي تحمي وتدافع عن بلاد الحرمين الشريفين المملكة العربية السعودية بكل قوة واقتدار، ما يحفظ للمملكة أمنها ورخاءها ومقدساتها في ظل القيادة الحكيمة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين – أيدهما الله-.
ودعا الأمين العام لهيئة كبار العلماء الشيخ الدكتور فهد بن سعد الماجد، الله تعالى أن يكف عنّا وعن المسلمين شرّ الأشرار وكيد الفجار، ويحفظ بلادنا وبلاد المسلمين من كل سوء، وأن يعيد لليمن وحدته واستقراره وأمنه ورخاءه.

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

علماء باكستان: الاعتداء على مطار أبها جريمة نكراء ضد بلاد الحرمين

علماء باكستان: الاعتداء على مطار أبها جريمة نكراء ضد بلاد الحرمين

متحدث التحالف: الأدلة تُثبت تورط الحرس الثوري في استهداف مطار أبها (فيديو)

متحدث التحالف: الأدلة تُثبت تورط الحرس الثوري في استهداف مطار أبها (فيديو)

خادم الحرمين يتلقى برقيات إدانة من القيادة الكويتية إثر استهداف مطار أبها

خادم الحرمين يتلقى برقيات إدانة من القيادة الكويتية إثر استهداف مطار أبها

قيادة التحالف تعرض صوراً للهجوم الإرهابي على مطار أبها

قيادة التحالف تعرض صوراً للهجوم الإرهابي على مطار أبها

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

عودة الموظفين
تدوينات حرة

عودة الموظفين

المزيد
فُرِجَت وكنت أظنها (قد) تُفرَج
مقالات

فُرِجَت وكنت أظنها (قد) تُفرَج

المزيد
معجزة رمضان
تدوينات حرة

معجزة رمضان

المزيد
“وماذا بعد رمضان؟!”
مقالات

“وماذا بعد رمضان؟!”

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>