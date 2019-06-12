علماء باكستان: الاعتداء على مطار أبها جريمة نكراء ضد بلاد الحرمين

تواصل – وكالات:

أدان رئيس مجلس علماء باكستان الهجوم الإرهابي الحوثي على مطار أبها، واصفاً إياه بالاعتداء الآثم والجريمة النكراء التي تهدد أمن بلاد الحرمين الشريفين وسلامته، وأن وراء ذلك ميليشيات الحوثي الموالية لإيران.

وطالب مجلس علماء باكستان، في بيان صحفي اليوم الأربعاء، المجتمع الدولي ومنظمة التعاون الإسلامي باتخاذ إجراءات صارمة ضد الحوثيين والقوى الداعمة لهم.

كما أعلن المجلس تضامن الشعب الباكستاني الكامل مع المملكة العربية السعودية الشقيقة ووقوفها معهم في صف واحد ضد كل تهديد لأمن واستقرار المملكة، ودعمها كل الإجراءات في مواجهة التطرف والإرهاب الحوثي، ووقوفها إلى جانبها في كل ما تتخذه من إجراءات لحفظ أمنها وسلامتها واستقرارها.

وأضاف أنهم لا يسمحون لأحد الاعتداء على بلاد الحرمين الشريفين فقد بلغ السيل الزبى وطفح الكيل، استهدفوا مكة وجدة ومدناً أخرى وها هم يستهدفون أبها الذي أدى إلى إصابة عددٍ كبير من المدنيين، وهذا أمر يقلق المسلمين في جميع أنحاء العالم؛ لذلك على المجتمع الدولي اتخاذ إجراءات صارمة عاجلة لردع هذه الميليشيا الإرهابية، وبما يكفل حماية الأعيان المدنية والمدنيين، ومحاسبة العناصر الإرهابية المسؤولة عن التخطيط والتنفيذ لهذا الهجوم الإرهابي بما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.