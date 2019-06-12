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الغرامة والتشهير بمنشأة تبيع منتجات غذائية منتهية الصلاحية بالرياض

الغرامة والتشهير بمنشأة تبيع منتجات غذائية منتهية الصلاحية بالرياض
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تواصل – فريق التحرير:

عاقبت وزارة التجارة والاستثمار منشأة تجارية، تختص بتجارة الجملة والتجزئة في المواد الغذائية بمدينة الرياض، والعامل المسؤول لدى المنشأة المقيم (من جنسية مصرية)؛ بالغرامة والتشهير، وذلك إثر ثبوت مخالفتهما نظام مكافحة الغش التجاري بعرض وبيع منتجات غذائية منتهية الصلاحية؛ وهو ما يعد مخالفة تستوجب العقوبة بالنظر لما تشكله تلك المنتجات من خطورة على صحة وسلامة المستهلكين.

وصدر حكم من المحكمة الجزائية بالرياض بإدانة المخالفَيْن، وفرض غرامة مالية عليهما، وإغلاق المقر المخالف، ومصادرة وإتلاف المنتجات المضبوطة، والإبعاد عن السعودية للمقيم، وعدم السماح له بالعودة للعمل فيها، ونشر الحكم في صحيفتَين محليتَين على نفقة المخالفَين.

هذا، وتؤكد وزارة التجارة والاستثمار عزمها على مواصلة التصدي لمخالفي نظام مكافحة الغش التجاري، واستكمال تطبيق الإجراءات النظامية ضدهم بالنظر لما يترتب عليه من غش وخداع المستهلكين. وينص نظام مكافحة الغش التجاري على عقوبات تصل إلى السجن ثلاث سنوات، وغرامات مالية تصل إلى مليون ريال، أو بهما معاً، والتشهير بالمخالف في صحيفتَين محليتَين على نفقته، وترحيل العمالة المخالفة إلى بلدانها، والإيقاف والمنع من ممارسة النشاط التجاري.

ودعت الوزارة عموم المستهلكين إلى الإبلاغ عن شكاواهم لمركز البلاغات في الوزارة على الرقم 1900، أو عبر تطبيق “بلاغ تجاري”، أو عن طريق الموقع الإلكتروني للوزارة على الإنترنت.

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