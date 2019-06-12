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«السوق المالية» تحيل تداولات أسهم مشتبه بها للنيابة العامة

«السوق المالية» تحيل تداولات أسهم مشتبه بها للنيابة العامة
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تواصل – الرياض:

أحال مجلس هيئة السوق المالية، اليوم الأربعاء، الاشتباه في مخالفة 5 مستثمرين للمادة 49 من نظام السوق المالية والمادة الثانية من لائحة سلوكيات السوق إلى النيابة العامة.

وقالت الهيئة، في بيان على الموقع الإلكتروني لسوق الأسهم “تداول”، إن التداولات محل الاشتباه جرت على أسهم شركة أبناء عبدالله عبدالمحسن الخضري، خلال أيام متفرقة من أشهر أغسطس وسبتمبر وأكتوبر ونوفمبر من العام 2014.

وشددت الهيئة على تطبيق نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية وحماية السوق من الممارسات غير المشروعة، معلنة أنه “يحق للمتضرر من هذه الممارسات أن يرفع دعوى التعويض إلى اللجنة بموجب المادة 57 من النظام، على أن يسبق ذلك تقديم شكوى للهيئة في هذا الشأن”.

وأشارت إلى أن قرارها يأتي انطلاقاً من مسؤولياتها في حماية السوق من الممارسات غير العادلة وغير السليمة التي تنطوي على احتيال وغش وتدليس وتلاعب، والعمل على تحقيق العدالة والكفاية والشفافية في معاملات الأوراق المالية، وبناءً على المادة 17 من نظام السوق المالية. وأرفقت الهيئة بياناً بتواريخ التداولات.

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