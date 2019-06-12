أمريكا تفرض عقوبات جديدة على كيانات إيرانية

تواصل – وكالات:

أعلن موقع الخزانة الأمريكية على الإنترنت، اليوم الأربعاء، فرض عقوبات جديدة على كيانات وأشخاص في إيران.

وقالت الوزارة في بيان لها اليوم، إن العقوبات الجديدة المتعلقة بإيران تستهدف كياناً وفردين بتهمة دعم وتمويل الإرهاب وممارسة الأنشطة المشبوهة.

وقال وزير الخزانة ستيفن منوتشين: “باستهداف هذه الشبكة نعتزم قطع التمويل عن عناصر رئيسية من قطاع البتروكيماويات الإيراني تقدم الدعم للحرس الثوري”.

الجدير بالذكر، أن وزارة الخزانة الأمريكية، أعلنت قبل أسبوع، أن الولايات المتحدة فرضت عقوبات جديدة تستهدف قطاع البتروكيماويات الإيراني، بما في ذلك أضخم مجموعة بتروكيماويات قابضة في البلاد؛ وذلك لدعمها المالي للحرس الثوري الإيراني.