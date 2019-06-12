قائد المنطقة الجنوبية يقلد اللواء الغامدي رتبته الجديدة

تواصل – واس:

قلَّد قائد المنطقة الجنوبية اللواء الركن عبدالله بن صالح القفاري بمكتبه أمس اللواء الركن محمد بن سعيد مهدي الغامدي رتبته الجديدة بعد صدور الأمر السامي الكريم بترقيته لرتبة لواء ركن.

وعبر اللواء الغامدي عن امتنانه لهذه الثقة الملكية بترقيته وتعيينه مساعداً لقائد المنطقة الجنوبية للشؤون العملياتية عازماً على العهد والوعد لخدمة الدين والوطن بلد الشموخ والكرامة، في ظل حكومتنا الرشيدة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز حفظه الله، وسمو ولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان سدد الله خطاه.