«المالية»: المملكة تمتلك أكبر ثالث احتياطي عالمي من الدولار

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أكد رئيس مكتب إدارة الدين العام بوزارة المالية ومستشار وزير المالية، فهد السيف، أن المملكة تمتلك أكبر ثالث احتياطي عالمي من الدولار، الأمر الذي يعكس قوة ومتانة اقتصاد المملكة والسوق المالية فيها.

تأتي تصريحات السيف تعقيبا على تتويج مكتب إدارة الدين العام بوزارة المالية بثلاث جوائز مقدمة من مؤسسة “جلوبال كابيتال”، حيث حصل المكتب على جائزة “أفضل مصدر لأدوات الدين في الأسواق الناشئة”، وجائزة “أفضل مصدّر لأدوات الدين السيادية في الشرق الأوسط للعام 2019م، بالإضافة لحصول رئيس المكتب على جائزة أفضل مسؤول تمويل في الشرق الأوسط، وذلك خلال حفل توزيع الجوائز السنوية، الذي أقيم في العاصمة البريطانية لندن.

وقال السيف، إن حصول المكتب على هذه الجوائز يتوّج المجهودات التي تبذلها حكومة المملكة في تطوير أدوات الدين، والثقة العالمية الكبيرة بقوة الاقتصاد السعودي، والنظرة الإيجابية لمستقبل الاستدامة المالية في المملكة، الأمر الذي يعزز الإقبال الدولي على إصدارات الصكوك والسندات التي تطرحها الحكومة.