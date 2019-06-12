تحرُّك عاجل من «الشؤون الإسلامية» بعد مقطع امتهان المصاحف بـ«مكب النفايات»

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تواصل – فريق التحرير:

كشف المتحدث الرسمي لوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد عبدالعزيز بن سعود العسكر، عن فتح الوزارة تحقيقاً مع إدارة المساجد والدعوة والإرشاد بمحافظة خيبر بمنطقة المدينة المنورة، فور انتشار مقطع فيديو متداول حول وجود كمية من المصاحف والملفات الإدارية بمكب النفايات بمحافظة خيبر بالمدينة المنورة.

وبيَّن العسكر أنه ووفق توجيهات الوزير الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، فإن المتسبب سوف يكون محل المساءلة والعقاب والمحاسبة، لمخالفته للتعليمات في امتهان المصاحف وإتلاف المستندات الحكومية وتعريضها للإهانة والازدراء، إضافة إلى انتهاك حرمة كتاب الله عز وجل، مشيراً إلى أن هناك بياناً توضيحياً سوف تصدره الوزارة لاحقاً بعد اكتمال التحقيقات في الحادثة.

وشدد على أن الطريقة التي ظهرت في المقطع فيها ازدراء للمصاحف بما يتعارض مع تعاليم ديننا وقيمنا الإسلامية، التي تحث على احترام القرآن الكريم، وكل كتاب أو مستند حكومي يتضمن آيات كريمة وأحاديث شريفة.

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