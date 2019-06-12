«الأرصاد» تُصدر تنبيهات متقدمة بشأن تقلبات الطقس.. موجة حارة وغبار في 3 مناطق

تواصل – فريق التحرير:

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة 3 تنبيهات متقدمة بموجة حارة، ونشاط لأتربة مثارة تؤدي لتدني مستوى الرؤية في 3 من مناطق المملكة اليوم الأربعاء.

وتضمن التنبيه الأول التحذير من موجة حارة بالمنطقة الشرقية تشمل كلاًّ من الأحساء، والخبر والدمام، تبدأ من الساعة 11 صباحاً، وتنتهي عند الساعة 6 مساء.

وحذرت الهيئة في التنبيه الثاني من أتربة مثارة يصاحبها نشاط في الرياح السطحية وتدني مستوى الرؤية، بمحافظات القنفذة والليث بمنطقة مكة المكرمة، وتستمر الحالة من 1 ظهراً حتى 7 مساء.

أما التنبيه المتقدم الثالث فحذر من أتربة مثارة يصحبها نشاط في الرياح السطحية وتدني مستوى الرؤية، في محافظة البرك بمنطقة عسير، وتبدأ الحالة من الساعة 12 ظهراً تستمر حتى 7 مساء.