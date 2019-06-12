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واشنطن تكشف عن معلومات استخباراتية عن إيران دفعتها لتحريك قطعاتها العسكرية

واشنطن تكشف عن معلومات استخباراتية عن إيران دفعتها لتحريك قطعاتها العسكرية
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تواصل – وكالات:

قالت مساعدة وزير الدفاع الأميركي للأمن الدولي، كاثرين ويلبارغر، الثلاثاء، إن التهديد الإيراني الذي أدى إلى تحريك قطعات عسكرية إلى المنطقة حقيقي ومتعمد ومنسق، مشيرة إلى أن رد فعل واشنطن أعاق تحركات الإيرانيين.

وأضافت ويلبارغر خلال ندوة في واشنطن أن إرسال القطعات العسكرية والقوات إلى المنطقة جاء بناء على معلومات استخباراتية عن تهديدات إيرانية “أقرب إلى حملة، ضد القوات الأميركية في المنطقة”، بحسب موقع سكاي نيوز.

وفيما أكدت المسؤولة في وزارة الدفاع أن واشنطن قد تبقي وتعزز وجودها للحفاظ على التوازن في المنطقة، إلا أنها لفتت إلى أن الهدف من وراء ذلك هو جلب الإيرانيين إلى طاولة المفاوضات.

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