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بالتنسيق مع الهيئة.. شرطة الخرج تضبط شاباً ابتز فتاة وهددها بنشر صورها

بالتنسيق مع الهيئة.. شرطة الخرج تضبط شاباً ابتز فتاة وهددها بنشر صورها
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تواصل – فريق التحرير:

تمكنت شرطة محافظة الخرج من القبض على شاب ابتز مواطنة وهددها بنشر صورها، بالتنسق مع فرع هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في المحافظة.

وقال الشيخ محمد السبر المتحدث الرسمي بفرع منطقة الرياض، إن وحدة مكافحة الجرائم المعلوماتية والابتزاز تلقت بلاغاً من مواطنة تعرضت للابتزاز من قبل شخص يعمل في أحد التطبيقات الخاصة بالنقل، حيث قام بسحب معلوماتها ونشرها في مواقع التواصل، وتم استكمال الإجراءات اللازمة وإحالة البلاغ إلى الشرطة التي تولت مشكورة ضبط المتهم.

وأضاف السبر أن الهيئة تقوم بدورها وتنفذ مهامها وفق تنظيم هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في مكافحة الجرائم المعلوماتية والابتزاز.

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