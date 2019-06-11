«الحياة الفطرية» توضح حقيقة علاقة الصور المتداولة بـ«قوة حماية المناطق»

تواصل – فريق التحرير:

نفت الهيئة السعودية للحياة الفطرية صحة الصورة المتداولة بوسائل التواصل الاجتماعي، التي زُعم أنها تعود للجوّالين في المناطق المحمية، مؤكدةً أن من ظهروا في الصورة ليسوا من منسوبيها.

وقالت في تغريدة على حسابها الرسمي في “تويتر”: “تود الهيئة السعودية للحياة الفطرية أن توضح أن ما تم تداوله مؤخراً في منصات التواصل الاجتماعي حول جوالي المناطق المحمية، عارٍ عن الصحة، وأن مَن يظهر بالصورة لا علاقة لهم بقوة حماية المناطق المحمية التابعين للهيئة”.

يأتي ذلك عقب تداول صورة لعدد من الأشخاص يرتدون زياً موحداً بجانب بعض رجال الأمن، حيث ذكر البعض أن هؤلاء الأشخاص من منسوبي قوة حماية المناطق المحمية؛ وهو ما نفته الهيئة.