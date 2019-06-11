بينها حالة دهس.. 4 إصابات بعدة حوادث مرورية في جازان

تواصل – فريق التحرير:

شهدت منطقة جازان، 4 حوادث مرورية فجر اليوم الثلاثاء، أسفرت عن وقوع إصابات، فيما باشرت فِرق الهلال الأحمر الحوادث فور ورود البلاغات.

وفي التفاصيل، أوضح المتحدث الرسمي لهيئة الهلال الأحمر بجازان، الأستاذ بيشي الصرخي، أن غرفة العمليات بفرع هيئة الهلال الأحمر بمنطقة جيزان تلقت بعد فجر اليوم عدة بلاغات عن عدة حوادث متفرقة في المنطقة باشرتها الفرق الإسعافية.

وأضاف أنه تم تقديم الخدمات الطبية الإسعافية ونقل الإصابات إلى مستشفيات المنطقة، حيث باشرت (٤) حوادث مرورية منها حالة دهس لشخص من الجنسية الأفريقية.

وأوضح متحدث هلال جازان، أن حصيلة هذه الحوادث ٤ إصابات تفاوتت ما بين متوسطة إلى بسيطة تم تقديم الخدمة الإسعافية لهم ونقلهم إلى مستشفيات المنطقة لتلقي العلاج.