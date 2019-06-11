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مقاتلات التحالف تكثف غاراتها شمال اليمن.. وتكبد المليشيا خسائر فادحة

مقاتلات التحالف تكثف غاراتها شمال اليمن.. وتكبد المليشيا خسائر فادحة
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تواصل – واس:

كثفت مقاتلات تحالف دعم الشرعية في اليمن الليلة الماضية غاراتها الجوية على تعزيزات وتجمعات مليشيا الحوثي الانقلابية في مديريتي عبس وحرض شمال محافظة حجة شمالي غرب اليمن.

وأفاد موقع “سبتمبر نت” الناطق باسم وزارة الدفاع اليمنية الغارات الجوية استهدفت تجمعات المليشيا غربي مدينة حرض، مما أدى الى تدمير عربات تابعة للمليشيا، وعيارين نوع (12.7).

كما استهدفت المقاتلات عربة تقل عددا من عناصر المليشيا جنوبي قرية “الخادمة” بمديرية عبس بالمحافظة.

وأضح الموقع أن هذه الغارات تأتي تزامناً مع تحركات تقوم بها المليشيا الحوثية في محاولة منها لتعزيز عناصرها بعد تكبدهم خسائر كبيرة السبت الماضي، خلال تقدم قوات الجيش الوطني اليمني في مزارع النسيم وقرى مجاورة لها.

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