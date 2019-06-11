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«المرور» يحذر: طمس رقم هيكل المركبة مخالفة وهذه عقوبتها

«المرور» يحذر: طمس رقم هيكل المركبة مخالفة وهذه عقوبتها
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تواصل – فريق التحرير:
حذرت الإدارة العامة للمرور، اليوم الاثنين، قائدي المركبات، من طمس رقم هيكل المركبة أو محاولة طمسه، مشدداً على أن هذه الفعلة تعد مخالفة مرورية يعاقب عليها النظام.

وأوضح المرور، في تغريدة عبر حسابه الرسمي في “تويتر”، أن طمس رقم هيكل المركبة أو محاولة طمسه، مخالفة مرورية وردت عقوبتها في جدول المخالفات رقم 7، حيث تصل عقوبتها إلى 10 آلاف ريال غرامة، وحجز المركبة حتى إزالة المخالفة.

وأضافت الإدارة العامة للمرور، أن رقم هيكل المركبة بمثابة هويتها التي تُعرف بها؛ ولذلك يحظر طمسها أو محاولة طمسها.

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