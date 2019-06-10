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«جوجل» تطوّر ميزة جديدة تُنبه سائقي السيارات لمخاطر الطريق

«جوجل» تطوّر ميزة جديدة تُنبه سائقي السيارات لمخاطر الطريق
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تواصل – وكالات:

أعلنت شركة “جوجل” الأمريكية عن إطلاق تحديث جديد لتطبيق “خرائط جوجل” (جوجل مابس) يمكنه أن يُنقذ حياة سائقي السيارات.

وأوضح موقع “ديجيتال تريندز” التقني المتخصّص، أن تحديث “جوجل مابس” الجديد سيطرح ميزةً جديدةً تشير إلى الحد الأقصى من السرعات المحدّدة للطرق، التي يسير فيها قائد السيارة.

وينبه التحديث الجديد قائدي السيارات كذلك إذا ما كان هناك “رادار” لرصد السرعات على الطرق التي يسير بها من عدمه، ويمكن أن يضيف المستخدم أيّ كاميرا جديدة لرصد السرعات التي يتم رصدها على الطريق.

ويضيف “جوجل مابس” أيضاً إمكانية الإبلاغ عن وقوع حادث على الطريق أو التبليغ عن ازدحام مروري في منطقة معينة؛ لتعميمه لباقي المستخدمين، كما سيدعم هذا التحديث العمل على “خرائط جوجل” المدمجة داخل السيارات الحديثة، وعلى تطبيقات الهواتف الذكية، حيث يمكن للسائق متابعة الحد الأقصى للسرعات وهو سائق من دون تشتيت انتباهه خلال قيادة السيارة.

ولن يحتاج الأمر من المستخدم للاستفادة من هذه الميزة، سوى تفعيل تقنية عدّاد السرعة، على “خرائط جوجل” من إعدادات التنقل.

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