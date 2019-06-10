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«الغذاء والدواء» توجه نصائح مهمة للحفاظ على الطعام عند انقطاع الكهرباء

«الغذاء والدواء» توجه نصائح مهمة للحفاظ على الطعام عند انقطاع الكهرباء
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تواصل – فريق التحرير:

وجهت الهيئة العامة للغذاء والدواء نصائح مهمة للحفاظ على الطعام عند انقطاع التيار الكهربائي خاصة في أوقات الصيف الحارة.

ونصحت الغذاء والدواء عبر حسابها الرسمي في “تويتر”، بالتأكد من إغلاق أبواب الثلاجة لمدة 4 ساعات والفريزر لمدة 48 ساعة بشكل محكم؛ لأن ذلك يسهم في حفظ الطعام مدة أطول.

وأضافت، أنه للتعامل مع الطعام خلال انقطاع الكهرباء، يجب وضع مقياس حرارة في الثلاجة للتأكد من أنها بالنطاق الآمن لحفظ الطعام.

وتابعت الهيئة: “لا تتأكد من صلاحية الطعام عن طريق التذوق، يفضل الاحتفاظ بقوالب ثلج لحفظ البرودة في حال الانقطاع المتكرر”.

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