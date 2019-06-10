الجيش اليمني يشن عملية نوعية على ميليشيا «الحوثي» في صعدة

الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»
أقرا الخبر
نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

ترشيحاتنا

«حساب المواطن»: أكثر من 45 مليار ريال دعمًا للمواطنين.. حتى الآن

«حساب المواطن»: أكثر من 45 مليار ريال دعمًا للمواطنين.. حتى الآن

«الجوازات» تُحذِّر: تأخير تجديد «هوية مقيم» يعرضك لعقوبات تصل إلى الإبعاد

«الجوازات» تُحذِّر: تأخير تجديد «هوية مقيم» يعرضك لعقوبات تصل إلى الإبعاد

هل يكون الصيف الأقسى بالتاريخ؟.. «الحصيني» يكشف حقيقة ارتفاع الحرارة إلى 55 بالرياض

هل يكون الصيف الأقسى بالتاريخ؟.. «الحصيني» يكشف حقيقة ارتفاع الحرارة إلى 55 بالرياض

«التعليم» تحدد الرسوم الدراسية للمدارس الأهلية والعالمية ورياض الأطفال

«التعليم» تحدد الرسوم الدراسية للمدارس الأهلية والعالمية ورياض الأطفال

الجيش اليمني يشن عملية نوعية على ميليشيا «الحوثي» في صعدة

الجيش اليمني يشن عملية نوعية على ميليشيا «الحوثي» في صعدة
0

تواصل – واس:

شنت قوات الجيش الوطني اليمني في مديرية رازح غرب محافظة صعدة شمال اليمن، عملية نوعية ضد تحصينات ميليشيا الحوثي الانقلابية.

وقال قائد اللواء السادس العميد صالح المجيدي في تصريح نقلته وكالة الانباء اليمنية “سبأ”: إن كتيبة التدخل السريع شنت عملية نوعية وخاطفة داهمت تحصينات لميليشيا الحوثي في مديرية رازح, مما أسفر عن قتل وجرح العشرات وتكبيد الميليشيا خسائر في الارواح والعتاد وفرار من تبقى منها.

وأضاف أن الجيش الوطني يواصل عملياته العسكرية مسنودًا بمقاتلات ومدفعية قوات تحالف دعم الشرعية لاستعادة محافظة صعدة من أيدي ميليشيا الانقلاب.

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

الجيش اليمني يستعيد مواقع جديدة من مليشيا الحوثي شمال صعدة

الجيش اليمني يستعيد مواقع جديدة من مليشيا الحوثي شمال صعدة

الجيش اليمني: تقدم ميليشيا الحوثي قرب الحدود السعودية «مزاعم باطلة»

الجيش اليمني: تقدم ميليشيا الحوثي قرب الحدود السعودية «مزاعم باطلة»

اليمن.. القوات المشتركة والحزام الأمني تحرر الضالع من سيطرة ميليشيا الحوثي

اليمن.. القوات المشتركة والحزام الأمني تحرر الضالع من سيطرة ميليشيا الحوثي

مقتل وإصابة عشرات الحوثيين في هجوم واسع للجيش اليمني بصعدة

مقتل وإصابة عشرات الحوثيين في هجوم واسع للجيش اليمني بصعدة

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

“وماذا بعد رمضان؟!”
مقالات

“وماذا بعد رمضان؟!”

المزيد
7عادات تبدأ بها نظاما غذائيا صحيا بعد رمضان
انفوجرافيك

7عادات تبدأ بها نظاما غذائيا صحيا بعد رمضان

المزيد
النور يخرج من «غيابة الجب»
مقالات

النور يخرج من «غيابة الجب»

المزيد
توصيات القمة العربية الطارئة بمكة
انفوجرافيك

توصيات القمة العربية الطارئة بمكة

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>