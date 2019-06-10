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«التعليم» تحدد الرسوم الدراسية للمدارس الأهلية والعالمية ورياض الأطفال

«التعليم» تحدد الرسوم الدراسية للمدارس الأهلية والعالمية ورياض الأطفال

«التعليم» تحدد الرسوم الدراسية للمدارس الأهلية والعالمية ورياض الأطفال

«التعليم» تحدد الرسوم الدراسية للمدارس الأهلية والعالمية ورياض الأطفال
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تواصل – فريق التحرير:

حددت وزارة التعليم الرسوم الدراسية لجميع المدارس العاملة بالمملكة سواء الأهلية أو العالمية، وكذلك رياض الأطفال، وذلك ضمن دليل المستثمر لإصدار التراخيص الاستثمارية في التعليم (أهلي، عالمي، جاليات، معاهد ومراكز)، وذلك تنفيذاً للأمر السامي بفتح الاستثمار الأجنبي في التعليم.

وحدد الدليل الحدين الأعلى والأدنى للرسوم الدراسية للمدارس المختلفة، وذلك على النحو التالي:

رياض الأطفال: 12 ألف ريال – 45 ألف ريال.

المدارس الأهلية: 15 ألف ريال – 40 ألف ريال.

المدارس العالمية: 35 ألف ريال – 60 ألف ريال.

كما بيَّن الدليل أنواع الترخيص التي ستصدرها الوزارة للمستثمرين وهي: مراكز الإشراف والتدريب التربوي، ومعاهد اللغة الإنجليزية، ومعاهد تعليم الخط العربي، والمدارس الأهلية، والمدارس العالمية، ومدارس الجاليات.

وتشمل المدارس الأهلية والعالمية والجاليات: المراحل (الابتدائية، المتوسطة، الثانوية)، كما تشمل الأهلية والعالمية مرحلة رياض الأطفال، فيما يُمنح لمدارس الجاليات بمختلف المراحل تراخيص إنشاء مدارس مختلطة للبنين والبنات.

ويتضمن الدليل حزمة من المعلومات المساعدة للمعنيين في الاستثمار بقطاع التعليم، والشروط والضوابط من حيث أهلية المستثمر، وشروط المؤسسات والشركات، إضافة إلى شروط تجهيزات المدارس، والمعاهد والمراكز.

يذكر أن المملكة تعد أكبر سوق للاستثمار في الخليج العربي، حيث يُتوقع أن يبلغ عدد الطلاب بحلول 2020 مليون طالب وأن تُفتتح 2621 مدرسة جديدة.

ويهتم المواطنون بتسجيل أبنائهم في المدارس الأهلية والعالمية التي تركز على إجادة اللغة الإنجليزية لإلحاق أبنائهم بالجامعات العالمية، فضلاً عن تشجيع الحكومة القطاع الخاص للاستثمار في التعليم بتسهيل الأراضي والقروض وإجراءات الترخيص، الاتجاه إلى التحول الرقمي في التعليم حيث خصص لعام 2018 مبلغ 4.2 مليار دولار.

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