5 عادات يومية تحافظ على ذاكرة قوية

عادات تجعل الذاكرة متيقّظة:

* امنح نفسك 7 ساعات من النوم كل يوم.

* اخرج للهواء الطلق والشواطئ والحدائق لتجدد حيوية الذاكرة، ولا تحبس نفسك في أماكن مغلقة كل يوم.

* لا تقم بعدة مهام في وقت واحد، مهما امتدح رؤساؤك هذه المهارة، الأفضل لذاكرتك إنهاء المهمة ثم البدء في التالية، لأن كل منها يؤثر على بنية وأداء الذاكرة، وإنهائها يقلل التشتيت ويساعد على التركيز.

* التأمل نشاط يساعد على تنقية الذاكرة، وإزاحة رواسب المهام والأعمال والانفعالات من الدماغ. امنح نفسك وقتاً للاسترخاء والتأمل كل يوم إن استطعت.

* التمارين اليومية نشاط هام للدماغ والدورة الدموية وليس للعضلات والمفاصل فقط.