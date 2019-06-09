مقتل وإصابة عشرات الحوثيين وتدمير مخزن أسلحة في غارات للتحالف 

تواصل – وكالات:

أسفرت غارات جوية لمقاتلات التحالف العربي لدعم الشرعية، اليوم الأحد، عن مقتل وجرح عشرات الحوثيين وتدمير آليات قتالية تابعة لهم، شمالي محافظة حجة شمالي غربي البلاد.

وقال موقع “سبتمبر نت” إن مقاتلات التحالف، استهدفت بثلاث غارات جوية، مواقع للميليشيا، أحدها مخزن أسلحة، جنوب قرية الدشاولة غرب مديرية عبس.

وأضاف أن غارات التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، أدت إلى تدمير المخزن، وتكبيد الميليشيا عدداً من القتلى والجرحى.

في سياق متصل، نفذت مقاتلات التحالف غارات جوية مماثلة، اليوم استهدفت بها تجمعات الميليشيا، غربي مديرية حرض، خلفت قتلى وجرحى في صفوف الميليشيا، علاوة على تدمير عيار 14.5، وعدد من العربات التابعة لها.