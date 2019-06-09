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توضيح مهم من «الخدمة المدنية» بشأن تعويض العاملين خلال الإجازات الرسمية

توضيح مهم من «الخدمة المدنية» بشأن تعويض العاملين خلال الإجازات الرسمية
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تواصل – فريق التحرير:

أكدت وزارة الخدمة المدنية، في إجابتها عن سؤال أحد المواطنين عن أحقية العامل في الحصول على تعويض إذا تم تكليفه بعمل خلال أيام العطلة الرسمية.

ووجه مواطن سؤالاً عبر “تويتر” لوزارة الخدمة المدنية، قال فيه: “هل التكليف في إجازة رمضان والعيد يحق لعملي بتعويضي بإجازة وليس مقابلاً مالياً”، فأجابته الوزارة: “يجوز تعويض من يكلف بالعمل خلال أيام العطل الرسمية بإجازة بدلاً من مكافأة العمل الإضافي وفق عدة ضوابط”.

وأوضحت أن التعويض يكون بمعدل يوم عمل مقابل يوم إجازة، عدا يوم العيد واليومين اللذين بعده، فيكون التعويض على أساس اليوم بيومين.

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