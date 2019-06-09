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سفير جيبوتي بالمملكة يوضح حقيقة وجود سفن حربية إيرانية في بلاده

سفير جيبوتي بالمملكة يوضح حقيقة وجود سفن حربية إيرانية في بلاده
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تواصل – وكالات:

نفى سفير جمهورية جيبوتي بالمملكة ضياء الدين سعيد بامخرمة، صحة الأنباء التي يتم تداولها إعلامياً حول وجود سفن حربية إيرانية في موانئ جيبوتي.

وقال بامخرمة إن هذه الأنباء عارية من الصحة وليس لها أي أساس، وأنه لم يتم رسو أي باخرة إيرانية أو حتى دخولها المياه الإقليمية الجيبوتية؛ وفقاً لـ”الشرق الأوسط”.

وأضاف السفير الجيبوتي أن جمهورية جيبوتي منذ قطعت علاقاتها الدبلوماسية بإيران وهي على ذات الموقف المبدئي والنزيه من القضايا القومية العربية في رفض التدخلات الإيرانية في الشؤون الوطنية للدول العربية.

ولفت إلى أن ما تم تداوله أخبار مغرضة هدفها الأساس تقويض التحالف العربي والإسلامي الذي تعتبر جيبوتي إحدى أهم ركائزه في المنطقة.

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