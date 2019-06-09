شاهد.. تساقط «البَرَد» بكثافة في الطائف

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تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو لتساقط البرد بكثافة اليوم الأحد في الطائف.

يُذكر أن الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، قد توقعت، في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – أن تستمر فرصة تكوّن السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة على مرتفعات: جازان، عسير، الباحة، ومكة المكرمة، ولا يستبعد تأثيرها على الأجزاء الساحلية منها.

كما توقعت الأرصاد، أن تكون السماء غائمة جزئياً إلى غائمة تتخللها سحب رعدية ممطرة على مناطق: المدينة المنورة، حائل والحدود الشمالية، في حين يبقى الطقس حاراً إلى شديد الحرارة على شرق المملكة.