رغم وساطة إثيوبيا.. المعارضة ترفض التفاوض مع المجلس العسكري بالسودان

الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»
أقرا الخبر
نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

ترشيحاتنا

شاب من ذوي الاحتياجات إحدى ضحاياه.. الإطاحة بـ «محتال» مواقع التواصل بجدة

شاب من ذوي الاحتياجات إحدى ضحاياه.. الإطاحة بـ «محتال» مواقع التواصل بجدة

حريق هائل بمحطة كهرباء النفل بالرياض.. و«الشركة» تطمئن المستهلكين (فيديو)

حريق هائل بمحطة كهرباء النفل بالرياض.. و«الشركة» تطمئن المستهلكين (فيديو)

قبل أيام من إيداع دعم الدفعة الـ 19.. «حساب المواطن» ينصف المستفيدين

قبل أيام من إيداع دعم الدفعة الـ 19.. «حساب المواطن» ينصف المستفيدين

«سي إن إن»: «صفقات صينية» لتطوير برنامج صواريخ باليستية بالمملكة

«سي إن إن»: «صفقات صينية» لتطوير برنامج صواريخ باليستية بالمملكة

رغم وساطة إثيوبيا.. المعارضة ترفض التفاوض مع المجلس العسكري بالسودان

رغم وساطة إثيوبيا.. المعارضة ترفض التفاوض مع المجلس العسكري بالسودان
0

تواصل – وكالات:

أكد القيادي في قوى إعلان الحرية والتغيير، مدني عباس، أن مبدأ التفاوض مع المجلس العسكري الانتقالي الحاكم غير مطروح حالياً، في موقف يبدو متشدداً مع بدء وساطة إثيوبيا المجاورة.

وقال عباس، اليوم الجمعة، تعليقاً على زيارة رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، إلى الخرطوم “نتفهم الحرص الإثيوبي على سلامة السودان واستقراره، فهي جارة قريبة؛ ما يحدث في السودان يؤثر وتتأثر به كل دول الإقليم، وفي مقدمتها إثيوبيا”؛ وفقاً لـ”سكاي نيوز عربية”.

وكان أحمد وصل في وقت سابق اليوم إلى العاصمة السودانية، لكي يباشر جهود وساطة بين المجلس العسكري الحاكم في البلاد، منذ عزل الرئيس عمر البشير وقوى “الحرية والتغيير”؛ إثر تدهور العلاقة بين الطرفين، بعدما اتهمت الأخيرة المجلس بفض عنيف للاعتصام أمام مقر قيادة الجيش، الاثنين الماضي، وتستمر زيارة أحمد التي يلتقي خلالها ممثلين عن الطرفين لمدة يوم واحد فقط.

وتابع عباس أن زيارة آبي “تمثل فرصة بالنسبة لقوى “الحرية والتغيير” لكي يستمع قادة الإقليم بشكل صحيح لما حدث في السودان، خاصة فض اعتصام أمام قيادة الجيش”.

وقال إن العودة إلى التفاوض غير مطروحة حالياً بالنسبة لقوى “الحرية والتغيير”، لكن ما يمكن أن نوضحه لدول الإقليم هو رؤيتنا لعملية الانتقال إلى سلطة مدنية”.

وأضاف مدني عباس أنه لا يمكن أن يكون (المجلس العسكري) جزءاً من معادلة الحل لأزمة اختلاقها هو”، في إشارة إلى فض الاعتصام أمام مقر قيادة الجيش قبل أيام.

وشدد القيادي في قوى إعلان الحرية والتغيير على أن “الدور الوحيد الذي يمكن أن يلعبه المجلس العسكري في الفترة المقبلة هو تسليم السلطة إلى المدنيين”.

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

الشرطة السودانية تكشف حقيقة هروب «البشير» من السجن

الشرطة السودانية تكشف حقيقة هروب «البشير» من السجن

لجنة للتحقيق في أحداث السودان.. وبريطانيا وألمانيا تطالبان بعقد جلسة لمجلس الأمن

لجنة للتحقيق في أحداث السودان.. وبريطانيا وألمانيا تطالبان بعقد جلسة لمجلس الأمن

رئيس المجلس العسكري الانتقالي بجمهورية السودان يصل إلى جدة

رئيس المجلس العسكري الانتقالي بجمهورية السودان يصل إلى جدة

اعتراض طائرة سعودية قبل إقلاعها بالسودان».. و«الخطوط» تكشف تطورات الموقف (فيديو)

اعتراض طائرة سعودية قبل إقلاعها بالسودان».. و«الخطوط» تكشف تطورات الموقف (فيديو)

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

7عادات تبدأ بها نظاما غذائيا صحيا بعد رمضان
انفوجرافيك

7عادات تبدأ بها نظاما غذائيا صحيا بعد رمضان

المزيد
النور يخرج من «غيابة الجب»
مقالات

النور يخرج من «غيابة الجب»

المزيد
توصيات القمة العربية الطارئة بمكة
انفوجرافيك

توصيات القمة العربية الطارئة بمكة

المزيد
دور إيران «الخبيث» في تزويد الحوثيين بـ «الدرون» والصواريخ الباليستية
تقارير وحوارات

دور إيران «الخبيث» في تزويد الحوثيين بـ «الدرون» والصواريخ الباليستية

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>