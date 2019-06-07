«النيابة العامة» تحذر من إساءة استعمال الأسلحة النارية.. عقوبات قاسية

تواصل – فريق التحرير:

نبهت النيابة العامة من خطورة إساءة استعمال الأسلحة النارية في التجمعات والاحتفالات الخاصة العامة، كما حددت العقوبات المترتبة على هذا السلوك.

وأوضحت أن الأنظمة تعاقب من يحمل الأسلحة غير المرخصة أو يستخدمها بطريقة غير نظامية، بالسجن ثمانية عشر شهراً، وغرامة تصل إلى 6 آلاف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وأكدت النيابة العامة أيضاً على أنه يحظر استعمال السلاح المرخص له بحمله واقتنائه في غير الغرض المرخص له به، أو السماح لغيره باستعمال السلاح المرخص له به، أو استعمال غيره للسلاح نتيجة إهماله.

وأضافت أن عقوبة ذلك السجن مدة تصل إلى سنة، أو غرامة تصل إلى خمسة آلاف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين وفقاً للمادة 41 من نظام الأسلحة والذخائر.

ودعت النيابة العامة المواطنين والمقيمين إلى معرفة الضرر البالغ والداهم جراء إساءة استعمال الأسلحة النارية في التجمعات والاحتفالات الخاصة العامة، وما ينطوي عن ذلك من سلوكيات موجبة للمساءلة الجزائية طبقاً لنظام الأسلحة والذخائر، وما ينشأ عن ذلك من ضرر.