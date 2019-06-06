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مجلس الأمن يتسلم نتائج التحقيق في الهجوم على ناقلات النفط بالخليج

مجلس الأمن يتسلم نتائج التحقيق في الهجوم على ناقلات النفط بالخليج
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تواصل – فريق التحرير:

قدمت المملكة العربية السعودية والإمارات والنرويج لمجلس الأمن الدولي اليوم (الخميس) نتائج التحقيق المشترك حول عمليات التخريب التي استهدفت ناقلات النفط قبالة سواحل الإمارات الشهر الماضي.

يُذكر أن 4 سفن شحن تجارية مدنية، اثنتان منها سعوديتان وأخرى إماراتية والرابعة نرويجية، تعرضت لعمليات تخريبية بالقرب من المياه الإقليمية لدولة الإمارات، قبالة إمارة الفجيرة خارج مضيق هرمز.

ورجح مسؤولون أمريكيون بارزون، على رأسهم وزير الخارجية مايك بومبيو احتمال مسؤولية إيران عن العمليات التخريبية التي استهدفت ناقلات النفط قبالة سواحل الإمارات.

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