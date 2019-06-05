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بينها حالة حرجة.. 9 إصابات في حادث انقلاب سيارة بجدة (صور)

بينها حالة حرجة.. 9 إصابات في حادث انقلاب سيارة بجدة (صور)
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تواصل – جدة:

أصيب 9 أشخاص في حادث انقلاب سيارة شمال كبري ذهبان بمحافظة جدة، وقد باشرت الجهات المعنية الحادث في حينه.

وأوضح المتحدث الإعلامي للهلال الأحمر بمحافظة جدة عبدالله أحمد أبوزيد أن غرفة عمليات الهلال الأحمر السعودي بمحافظة جدة، تلقت صباح اليوم الأربعاء، في تمام الساعة 11:59 بلاغاً يفيد بوقوع حادث انقلاب باص نتج عنه 9 إصابات.

وأضاف: فور تلقي البلاغ إلى غرفة عمليات الهلال الأحمر 997 هرعت (4) فرق إسعافية وفرقة عناية متقدمة، والقائد الميداني محمد الشريف إلى موقع الحادث، وتبين وجود (9) إصابات توزعت كالتالي: إصابة حرجة و4 إصابات حالتها متوسطة، و4 إصابات بسيطة تم إسعافها بالموقع.

وقال أبوزيد: “قُدّمت العناية الطبية اللازمة بالموقع، وتم نقل 9 حالات إلى مجمع الملك عبدالله الطبي بجدة”.

 

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