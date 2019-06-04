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أمريكا وبريطانيا عازمتان على التصدي لأعمال إيران الإرهابية ومنعها تطوير أسلحتها

أمريكا وبريطانيا عازمتان على التصدي لأعمال إيران الإرهابية ومنعها تطوير أسلحتها
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تواصل – وكالات:

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم (الثلاثاء) أن واشنطن عازمة على منع إيران من تطوير أسلحة نووية.

وقال خلال مؤتمر صحفي في لندن مع رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي، إن أمريكا عازمة مع البريطانيين على التصدي لأعمال إيران الإرهابية.

وأضاف أن الولايات المتحدة تتشارك مع البريطانيين الأهداف والتحديات حول العالم، وتابع: «عملنا مع البريطانيين على إلحاق هزيمة كاملة بتنظيم داعش».

وأعرب ترامب عن اعتقاده بأن بريكست سيحصل ويجب أن يحصل، مضيفاً: «سنوقع اتفاقا تجاريا عظيما مع بريطانيا بعد بريكست.. ولدينا علاقة استخباراتية قوية مع بريطانيا، وسنتجاوز خلاف هواوي».

وعن عمدة لندن صادق خان، قال ترامب إنه لم يقم بعمله بشكل جيد، وعليه التركيز على وظيفته.

من جانبها، قالت تيريزا ماي إن لندن ستطور شراكة تجارية مع الولايات المتحدة بعد بريكست، مضيفة: «ما زلت مؤمنة بضرورة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي».

وعن محادثاتها مع الرئيس ترامب، قالت ماي: «ناقشت مع الرئيس ترامب التحديات الجديدة تجاه أمننا»، مشيرة إلى أنه يجب على إيران الوفاء بالتزاماتها وعدم التصعيد.

وقالت ماي: «مستمرون بالعمل مع الولايات المتحدة والإبقاء على تحالفنا، ومتفقون مع الرئيس ترمب في تحقيق الأهداف نفسها في ما يتعلق بإيران»، مضيفة: «نبذل قصارى جهدنا لتفادي التصعيد مع إيران».

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