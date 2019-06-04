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تصريح صادم لمستحقي تعويضات «انقطاع الكهرباء» في المنطقة الجنوبية

تصريح صادم لمستحقي تعويضات «انقطاع الكهرباء» في المنطقة الجنوبية
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تواصل –  فريق التحرير:

شدد ممثل هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج، المهندس سعد السلامة، على أن تعويض أي تضرر في الأجهزة الكهربائية جراء حادثة انقطاع الكهرباء عن المنطقة الجنوبية، لن يتم إلا عن طريق القضاء.

وطالب عدد من سكان المنطقة الجنوبية بتعويضات جراء التذبذب والانقطاع؛ نظرا لكونه أفسد أجهزتهم وأطعمتهم وأدويتهم.

وأوضح “السلامة” أن انقطاع التيار وتذبذبه تسبب في أضرار جسمية يتم النظر فيها وتحويلها للجهات القضائية للفصل فيها، لاسيما بعد تعرض عدد من الأجهزة الكهربائية الخاصة بالمواطنين للتلف، بسبب التذبذب وانقطاع التيار مؤخرا.

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