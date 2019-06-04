رقم مجهول كشف الحادثة.. تفاصيل غرق طفل ذهب مع أخيه لشراء «هدية» في العارضة

تواصل – جازان:

شهدت محافظة العارضة، حادثة مأساوية بعد غرق طفل يبلغ من العمر ثمانية أعوام في وادي جازان شمالي المحافظة، وذلك أثناء ذهابه مع شقيقة لشراء هدية.

وقال والد الطفل الغريق، حسين جابر سحاري: “بدأت القصة من حلقة تحفيظ القرآن الكريم بأحد الجوامع بالعارضة”، موضحاً أن ابني الأكبر حصل على جائزة لإتقانه المراجعة في بعض السور في القرآن الكريم.

وأشار “سحاري” إلى أنه بعد الرجوع للمنزل في قرية أم الدود طلب مني الذهاب للسوق ليشتري له جوالاً كما وعدته مسبقاً فوافقت كتشجيع له على الحفظ.

وأضاف: “وبالطبع طلب أخاه الصغير أن يذهب معه فسمحت له وبعد نحو نصف ساعة جاءتني رسالة من رقم غريب غير محفوظ بجوالي أحسست بالخطر لكن خوفي كان من الحوادث.

وأكمل المواطن: “تواصلت مع الرقم الغريب فرد ابني الكبير وهو يبكي فقال لي الوادي جرفنا قلت وأين أحمد فأجاب لا أدري فقد جرفنا الوادي وأنا أنقذني بعض الأشخاص وأخي لا أعلم أين هو”.

وختم “سحاري”، بقوله: “قمت بإبلاغ الدفاع المدني حيث هرعوا للمكان وكثير من الإخوة المتطوعين حاولوا إنقاذ الولد، لكن القدر كان أسرع، حيث تم جرفه لموقع بعيد يصل تقريباً إلى10 كلم، وتم العثور عليه بعد فترة طويلة من البحث”.