«السجون» تكشف موقف «العسكريين الموقوفين» من مبادرة «فُرجْت»

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كشف مدير الإدارة العامة لتقنية المعلومات بالمديرية العامة للسجون اللواء يحيى الغامدي، عن موقف العسكريين من مبادرة “فُرجْت” للإفراج عن السجناء المحكومين في قضايا مالية.

وقال “الغامدي” في تصريح صحفي، أمس الاثنين: إنه “بعد إجازة العيد سوف نعمل على الموقوفين من العسكريين بالقطاعات الأخرى وفي الإصدار الثاني من (أبشر) ستظهر بياناتهم”.

وأشار المسؤول في مديرية “السجون”، إلى صدور توجيه سابق من وزير الداخلية بإظهار بيانات العسكريين في منصة “أبشر”، ضمن مبادرة “فُرجْت”.

إلى ذلك، أكد مدير إدارة العلاقات والإعلام بالمديرية العامة للسجون المقدم بندر الخرمي، أنه منذ تدشين مبادرة “فُرجْت” للإفراج عن السجناء المحكومين في قضايا مالية، تم الإفراج عن 250 سجيناً وسجينةً في مختلف مناطق المملكة.

وأضاف “الخرمي”: أن المبالغ المسددة شملت جميع مناطق المملكة شمالها وشرقها وغربها وجنوبها، فالجميع استفاد من هذه الخدمة، ووصل حجم المبالغ المدفوعة حتى اللحظة 6 ملايين و610 آلاف و321 ريالاً.