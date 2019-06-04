الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»
أقرا الخبر
نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

ترشيحاتنا

8 دول عربية وإسلامية تحتفل بالعيد غداً.. و4 دول عيدهم «الأربعاء»

8 دول عربية وإسلامية تحتفل بالعيد غداً.. و4 دول عيدهم «الأربعاء»

مواعيد صلاة عيد الفطر بمختلف مناطق المملكة

مواعيد صلاة عيد الفطر بمختلف مناطق المملكة

الديوان الملكي: غداً الثلاثاء أول أيام عيد الفطر المبارك

الديوان الملكي: غداً الثلاثاء أول أيام عيد الفطر المبارك

ماذا يحدث في السودان.. تطورات جديدة في ساحة الاعتصام

ماذا يحدث في السودان.. تطورات جديدة في ساحة الاعتصام

«السجون» تكشف موقف «العسكريين الموقوفين» من مبادرة «فُرجْت»

«السجون» تكشف موقف «العسكريين الموقوفين» من مبادرة «فُرجْت»
0

تواصل – فريق التحرير:

كشف مدير الإدارة العامة لتقنية المعلومات بالمديرية العامة للسجون اللواء يحيى الغامدي، عن موقف العسكريين من مبادرة “فُرجْت” للإفراج عن السجناء المحكومين في قضايا مالية.

وقال “الغامدي” في تصريح صحفي، أمس الاثنين: إنه “بعد إجازة العيد سوف نعمل على الموقوفين من العسكريين بالقطاعات الأخرى وفي الإصدار الثاني من (أبشر) ستظهر بياناتهم”.

وأشار المسؤول في مديرية “السجون”، إلى صدور توجيه سابق من وزير الداخلية بإظهار بيانات العسكريين في منصة “أبشر”، ضمن مبادرة “فُرجْت”.

إلى ذلك، أكد مدير إدارة العلاقات والإعلام بالمديرية العامة للسجون المقدم بندر الخرمي، أنه منذ تدشين مبادرة “فُرجْت” للإفراج عن السجناء المحكومين في قضايا مالية، تم الإفراج عن 250 سجيناً وسجينةً في مختلف مناطق المملكة.

وأضاف “الخرمي”: أن المبالغ المسددة شملت جميع مناطق المملكة شمالها وشرقها وغربها وجنوبها، فالجميع استفاد من هذه الخدمة، ووصل حجم المبالغ المدفوعة حتى اللحظة 6 ملايين و610 آلاف و321 ريالاً.

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

أراد التبرع بمبلغ بسيط.. مواطن يحوّل رصيده البنكي بالكامل بالخطأ لـ«فُرجْت»

أراد التبرع بمبلغ بسيط.. مواطن يحوّل رصيده البنكي بالكامل بالخطأ لـ«فُرجْت»

«الشؤون الإسلامية» تجهز 4547 جامعاً و2885 مصلى في العيد

«الشؤون الإسلامية» تجهز 4547 جامعاً و2885 مصلى في العيد

توضيح مهم من «السجون» بشأن طريقة السداد لمستفيدي خدمة «فُرِجَتْ»

توضيح مهم من «السجون» بشأن طريقة السداد لمستفيدي خدمة «فُرِجَتْ»

إليك «وصفة غذائية» تقيك من الأزمات الصحية خلال العيد

إليك «وصفة غذائية» تقيك من الأزمات الصحية خلال العيد

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

النور يخرج من «غيابة الجب»
مقالات

النور يخرج من «غيابة الجب»

المزيد
توصيات القمة العربية الطارئة بمكة
انفوجرافيك

توصيات القمة العربية الطارئة بمكة

المزيد
دور إيران «الخبيث» في تزويد الحوثيين بـ «الدرون» والصواريخ الباليستية
تقارير وحوارات

دور إيران «الخبيث» في تزويد الحوثيين بـ «الدرون» والصواريخ الباليستية

المزيد
«الحوثيون» يد إيران الخبيثة في اليمن.. فوضى وقتل وتهجير وزرع ألغام
تقارير وحوارات

«الحوثيون» يد إيران الخبيثة في اليمن.. فوضى وقتل وتهجير وزرع ألغام

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>